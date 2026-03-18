大橋トリオが、“ロック”をテーマとした17枚目のオリジナルフルアルバム『A BAND』を本日リリースした。10年以上の時を経て再解釈された本作では、エレクトリックギターとピアノを中心に、よりソリッドなロック像を提示しているという。ロックの中にBossa Nova、Funkなど様々な要素が絶妙に練り込まれ、大橋トリオらしい旨味が凝縮されたアルバムに仕上がったとのことだ。12月に先行して配信リリースされた「水中のメトロ」をはじ