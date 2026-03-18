女優・ともさかりえ（４６）にスタジオが驚がくした。ともさかは１７日のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演した。番組では１９９２年に１２歳で芸能界デビューし、日本テレビ系「金田一少年の事件簿」のヒロイン・七瀬美雪役を務めるなど数々の作品に出演したともさかの経歴を紹介。私生活では２００３年に俳優の河原雅彦と結婚。０４年１０月に長男が誕生するも、０８年に離婚。１１年にシンガ