Adoが、7月30日〜8月2日にアメリカ・シカゴで行われる世界的音楽フェスティバル＜Lollapalooza 2026＞に初出演することを発表した。出演日など詳細は後日発表を予定している。＜Lollapalooza 2026＞は、チャーリー・XCX、オリヴィア・ディーン、ジェニーといったトップアーティストがヘッドライナーを務めるなど、世界中から注目を集める大型音楽フェスとして知られている。過去には、Nirvana、Radiohead、Paul McCartney、Lady Ga