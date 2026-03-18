昨年６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄氏の栄光の野球人生をたどる展覧会「長嶋茂雄追悼展ミスタージャイアンツ不滅の背番号『３』」が１８日、東京・日本橋高島屋Ｓ．Ｃ．本館８階で開幕した。主催は読売新聞社、読売巨人軍、日本テレビ放送網、報知新聞社の４社。日本橋高島屋では３０日までの予定で、その後２０２７年５月まで全国を巡回する。本展では１２０点を超える秘蔵写真や映像、ゆかりの品を通してミスタ