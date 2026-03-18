極端な偏食の子どもに対応した"ポテト弁当"がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】母の思いが詰まったポテト弁当 「炎上するような保育園での弁当。2歳、ごはんを全く食べない偏食息子の弁当です。ポテトしか食べないであろう、たぶんこのハンバーグも残してくるぞ。チーズとかバナナとかは食べるんだけど弁当向きじゃないし衛生面を厳選した結果ポテト弁当になりました」 とその内容を紹介したのは2児の母、