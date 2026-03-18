女優・安田成美が17日、自身のインスタグラムを更新。編み物の最新作を公開し、ファンの反響を呼んでいる。 【写真】メロンもシンデレラフィット満足感があふれる笑顔がめちゃステキ 安田は「やっと出来たー丁度メロンが入る！」と記し、自ら編んだバッグを肩からかけたショットをアップ。黒のタートルにベージュのパンツの装いで、ピンクベースのカラフルな格子のデザインのバッグがぴったりフ