東京VのMF森田晃樹が浦和戦で見せたプレーが話題東京ヴェルディの10番が、さすがの美技で魅せた。東京Vは3月14日に行われたJ1百年構想リーグ第6節の浦和レッズ戦を1-0で勝利。今シーズンの3勝目を挙げたが、そのなかでキャプテンのMF森田晃樹が、クオリティの高いプレーを見せた。前半32分のことだった。左サイドからMF新井悠太がクロスを入れたが、浦和の守備にブロックされてしまう。このボールに浦和の2選手が反応するも、2