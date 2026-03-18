17日、松崎町の山林で下草を焼く火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、17日午後2時ごろ松崎町那賀で「畑が勢いよく燃えている」と通行人から消防に通報がありました。消防車7台が出動しましたが、火は周辺の下草などおよそ1700平方メートルを焼きおよそ3時間後に消し止められました。この火事で焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。警察と消防で遺体の身元の確認を急ぐとともに火