山形県内の2月の企業倒産件数は6件で、去年の同じ月に比べて3件増加しました。小規模事業者の倒産が目立っています。帝国データバンク山形支店によりますと、県内で2月、1000万円以上の負債を抱えて倒産した企業は6件となっています。1月に比べて1件減少しましたが、去年の同じ月に比べると3件増加しました。6件中5件は、従業員数10人未満の小規模事業者で、販売不振による倒産が目立つということです。一方、負債総額は3億9