18日、静岡市内の多くの小学校で卒業式が行われ、児童らが6年間過ごした学び舎に別れを告げました。静岡市葵区の伝馬町小学校では56人が門出の日を迎えました。卒業式では、一人ひとりが中学校での目標を話し卒業証書を受け取ると親に感謝の言葉を伝えました。榎本義男校長は「これからも共に学んで心と身体を磨き、明るい未来を手にいれてください」と卒業生にエールをおくりました。（卒業生①）「楽しかったのは5年