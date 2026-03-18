イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師が先月28日のイスラエルによる爆撃の中でも生存した理由が明らかになった。空襲で父アヤトラ・アリ・ハメネイ師をはじめ家族、軍指揮部が抹殺される数分前、庭園を散歩するため建物の外に出たことで助かったと、英日刊テレグラフが16日（現地時間）報じた。テレグラフは12日に開かれたイラン指導部の非公開会議で最高指導者室儀典総括のマザヘル・ホセイニ氏が空襲当時の状況をイスラ