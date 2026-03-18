１３日、女性向け就職フェアの会場。（天津＝新華社配信）【新華社天津3月18日】中国天津市寧河区でこのほど、天津市・河北省合同の女性向け就職フェア「2026年春風行動・就職支援シーズン」が開催された。同市寧河区婦女連合会と同区人力資源・社会保障局が共同で主催し、優良企業約30社が参加した。１３日、女性向け就職フェアの会場。（天津＝新華社配信）業種は製造、サービス、教育、電子商取引（EC）、家事代行など多岐