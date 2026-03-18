なにわ男子は18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）で開催された「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の開業5周年アニバーサリーイベントにスペシャルゲストとして登場した。21年3月18日にオープン。仲間と全身でアソビに没頭し、心の底から“一致団結”感を楽しめる人気エリアだ。なにわ男子の7人が全身を使って力を合わせて大人気アトラクション、アクティビティに挑戦する映像がセレモニー会場の