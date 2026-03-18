野球日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、大会史上初めて準決勝進出を逃した。 井端弘和監督は以前から「この大会で辞める」とWBC後に退任する意向を示していた。敗戦から一夜明け、帰国のために宿舎から空港へ向かう際にも、進退について問われ「結果が全てなので」と改めて退任の意向を口にした。 WBCは終わった