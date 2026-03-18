◇第6回WBC決勝米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラと対戦。自慢の強力打線が振るわず競り負けて、2017年の第4回大会以来となる2大会ぶりの世界一を逃した。打線は7回まで散発2安打に抑え込まれ、0─2の8回にハーパーが起死回生の同点2ランを放ったが、直後の9回にスアレスに決勝打を