犬は何時間『お留守番』できるの？ 愛犬をお留守番させる際、「寂しい思いをさせてしまうな……」と心配に思う飼い主さんは少なくありません。実際、犬は何時間であれば、安全にお留守番が可能なのでしょうか。 犬のお留守番は6時間までが推奨 丸1日同じ部屋で、さらにひとりきりで過ごすことにストレスや退屈さ、寂しさ、心細さなどを強く感じる犬も多くいるため、一般的に犬のお留守番は6時間までと推奨されています。 長