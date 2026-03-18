「奥まったインター」だったのが一変！茨城県は2026年3月16日、整備を進めていた国道354号「境岩井バイパス」が25日（水）11時に延伸開通すると発表しました。【やっと抜ける！】圏央道アクセス激変「境岩井バイパス」（地図／写真）境岩井バイパスは、茨城県西部に位置する圏央道「境古河IC」（境町）のアクセス道路です。2015年の圏央道開通時に約940m開通しましたが、IC入口の丁字交差点を右折しても、左折してもすぐに道が途