初音ミクらバーチャルシンガーを起点とした回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の参加アーティスト・クリエイター・パフォーマー約50組が発表され、チケット販売が開始された。 本イベントは、「音楽」「イラスト」「映像」「パフォーマンス」といった多ジャンルの創作を街中で体感できるフェスティバルだ。4月30日から5月4日までの5日間、横浜～新高島駅