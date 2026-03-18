エアプレミアは、座席数を減少させ、乗客の快適性を高める取り組みを継続している。3月16日から運航を開始した改修機（機体記号：HL8701）は、344席構成から326席構成へと変更し、エコノミークラスの座席間隔を31インチから33インチに拡大した。デジタル印刷技術を用いて製造した、軽量カーペットに刷新した。3月中旬に作業を完了している。長距離路線を利用する乗客の快適性と、旅行体験全体を向上させることを目的としている。20