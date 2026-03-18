アンカー・ジャパンは、タリーズコーヒージャパンとコラボレーションした店舗「タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker」を3月30日にオープンする。また、全国のタリーズコーヒー約80店舗の客席に、急速充電ボックスを順次設置する。 「タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Ank