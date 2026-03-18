『モスバーガー』が、さくらももこ先生による漫画『コジコジ』と初めてコラボレート。子供向けの「モスワイワイセット」や低アレルゲンメニューのセットに、『コジコジ』のイラストを使用したおまけがついてくる。2026年3月18日から数量限定で展開される。若い世代を中心に再ブレイク中！コジコジに魅了されるワケ『コジコジ』は、1994年から1997年まで『きみとぼく』で連載され、2024年からは『りぼん』にて小萩ぼたん先生の作