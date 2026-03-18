力感あふれるフィニッシュだ。アーセナルは現地３月17日、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第２レグでレバークーゼンと対戦。第１レグを１−１の引き分けで終えたなか、第２レグは２−０で勝利し、合計スコア３−１でベスト８進出を決めた。この一戦で圧巻の先制弾を叩き込んだのが、エベレチ・エゼだ。36分、レアンドロ・トロサールからのパスをボックス手前でトラップして、すかさず反転し、右足を一閃。強烈なボレー