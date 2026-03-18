入学式を前に２０２６年も新１年生に交通事故防止の願いを込めた「黄色いワッペン」が贈られました。贈呈式には４月に札幌市内の小学校に入学する児童２人が参加し、お父さんやお母さんから早速「黄色いワッペン」をつけてもらいました。（新１年生）「右左に気を付けて渡ります」（新１年生）「曲がってくる車に気を付けて信号を渡りたいです」 黄色いワッペンには傷害保険がついていて、銀行や保険会社４社が札幌市を通じて提