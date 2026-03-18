愛知県瀬戸市で80歳の女性をはねて重傷を負わせ、そのまま逃げた疑いで76歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】｢事故を起こした認識ない、逮捕に納得できない｣ 80歳女性をひき逃げした疑い 76歳女を逮捕 女性は太ももを骨折 愛知・瀬戸市 逮捕されたのは、瀬戸市の無職 小森多美子容疑者76歳です。警察によりますときのう午前7時半ごろ、瀬戸市ききょう台の信号のない交差点で、横断歩道を渡っていた近くに住む80歳の女性を乗