ベネズエラがWBC初優勝の栄冠を手にした(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月17日、米国−ベネズエラの決勝が行われ、9回無死二塁からベネズエラの4番・スアレスが左中間を破る決勝適時打で3−2とし、ベネズエラがWBC初優勝を手にした。【動画】バックスクリーンへ運んだ！ベネズエラのアブレイユが一発を放つシーンベネズエラは3回に2番のガルシアの犠飛で先制点を挙げると、5回にはアブレ