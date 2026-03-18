小園は侍ジャパンの次の戦いを見据えている(C)Getty Images妻たちもともに戦った。野球日本代表「侍ジャパン」の小園海斗の妻、渡辺リサさんが3月17日までに自身のインスタグラムを更新。【写真】何とも愛らしい応援シーン、小園妻が実際に公開した観戦の様子「安定のマイメン観戦」と題し、1次ラウンドが行われた東京ドームでの観戦の様子を公開している。公開された画像では渡辺さん含め4人の女性がそろって背番号3のユニ