All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「恋人になりたい『ラブ上等』男性メンバー」ランキングを紹介します！【6位までの全ランキング結果を見る】2位：タックル（津田祥）／47票2位は、タックル（津田祥）でした。“タックル”とは、クラブでの仕事で暴れる客を一撃してきた過去が由