幼い息子をベビーカーに乗せているのに、駅にエレベーターがない！バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉40代女性・Kさんは10年前のその日、帰省から戻ってきて到着した自宅の最寄り駅で途方に暮れていた。改札を出るには荷物と、ベビーカーと、子供を抱えて階段を上り下りする必要があって......。＜Kさんからのおたより＞約10年前、関東の実家への帰省から