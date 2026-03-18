大阪市の小学校では卒業式が行われました。 清々しい表情で入場するのは、卒業の日を迎えた６年生６２人。 大阪市内の公立小学校は１８日が卒業式で、北区の西天満小学校では名前を呼ばれた児童が６年間の思い出や保護者に向けた言葉を述べ、卒業証書を受け取りました。 （卒業生）「応援団長や自転車大会などさまざまなことに挑戦し、やり残したことはないほど充実した小学校生活が送れました」 大阪市では今年度