ＮＨＫ党の立花党首が兵庫県議について発言した動画をインターネット上で拡散させ、名誉を傷つけたとして、県議が党員の男性らに対し、損害賠償を求める裁判を起こしました。 訴えを起こしたのは兵庫県議会の丸尾牧県議です。 訴状によりますと、ＮＨＫ党の党員の男性はおととしの県知事選の街頭演説で、立花党首が丸尾議員について「斎藤知事への告発文を書いた」「県庁内でデマを流している」などと発言した動画を