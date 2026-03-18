落語家の笑福亭鶴瓶が16日、自身のインスタグラムを更新し、開催中の大相撲「三月場所」（エディオンアリーナ大阪）の観戦に出かけたことを報告。会場で偶然再会した人物との2ショット写真を公開した。【写真】「すごーい！引き寄せてる〜」大相撲観戦で“偶然”再会した河内家菊水丸との2ショット偶然居合わせたのは、伝統河内音頭継承者の河内家菊水丸。鶴瓶は「春場所で菊水丸が偶然後ろに嬉しい」と“ミラクル”を伝え、菊