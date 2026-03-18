なにわ男子の道枝駿佑が、18日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】“人間国宝”道枝駿佑の立ち姿今日の出演を家族がとても喜んでいるという道枝。なにわ男子は2021年にデビューし、5周年イヤーに突入した。デビュー直後には、なにわ男子全員で『徹子の部屋』に出演。デビュー前後は大阪と東京を行ったり来たりしながらホテル暮らしをしていたという。道枝はデビューから今まで、あっと