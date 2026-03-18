愛知・瀬戸市出身藤井聡太 六冠「地元ということもあって、体調的にも問題なく臨めそう。踏み込んでいく将棋を」きょうとあす、名古屋で行われる王将戦七番勝負の第6局。愛知県瀬戸市出身の藤井聡太六冠（23）は、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）にここまで2勝3敗で、もし負ければタイトルを失います。棋王戦と共にダブル失冠の危機を乗り越え、六冠を維持できるか。決着はあす午後の見込みです。