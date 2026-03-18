女優のともさかりえ（46）が18日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。自宅出産について語った。現在21歳になる息子を育てるともさか。自宅出産を選んだ当時を振り返った。「産んだ瞬間から全部を自分でやらないといけない」といい「ちょっとしたことを質問でいる人がいないから、それがやっぱり孤独」と回顧。MC横澤夏子から産後の食事について聞かれると「自分で作ってました」と明かし驚かせ