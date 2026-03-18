【マイアミ（米フロリダ州）＝井上雄太】１７日（日本時間１８日）に米フロリダ州マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝で、ベネズエラが３―２で米国を破り、初優勝を果たした。米国は２大会連続の準優勝に終わった。ベネズエラ３―２米国ベネズエラが接戦を制した。三回、ガルシアの犠飛で先制し、五回にアブレウのソロで加点。八回に追いつかれたが、九回にＥ・スアレスの適時二塁打で勝ち