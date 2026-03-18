近年、日本に生活拠点を移す韓国芸能人が目立っている。かつての「出稼ぎ」的な進出とは異なり、より生活に根付いた移住だ。【写真】NHK朝ドラ女優の“AVデビュー”説とはわざわざ慣れ親しんだ母国を離れ、あえて日本という新天地を選んだ背景には、きわめて個人的な理由があった。まずは、NHK連続テレビ小説『虎に翼』（2024）への出演で一躍名を広めた女優、ハ・ヨンスだ。韓国ではポケモンのゼニガメに似た愛嬌のあるルックスで