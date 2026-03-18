【モデルプレス＝2026/03/18】タレントのさとう珠緒が3月16日、自身のInstagramを更新。入浴ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】53歳美人タレント「破壊力すごい」“色っぽい”入浴ショット◆さとう珠緒、入浴ショット公開さとうは「先日の温泉ロケ よじごじ Daysで オープンしたばかりの ふふ城ヶ島海風のしらべへ。景色もお食事もとっても素敵で癒しの時間でした」などとコメントし、入浴ショットを公開。海の見える浴