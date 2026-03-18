三井農林は、3月20日(金･祝)〜4月7日(火)、代官山･蔦屋書店で開催されるフェア「SPRING SWING 2026 〜ひかりをえらぶ、春。〜」に、「日東紅茶」と「nittoh.1909」の2ブランドを紹介するポップアップショップを出店する。1927年に誕生した「三井紅茶」(現「日東紅茶」)は、2027年で100周年を迎える。節目の年を迎えるにあたり、多様な企画･コンテンツを展開していく方針で、今回がその“第一歩”としている。ポップアップショップ