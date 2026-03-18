映画監督のホン・サンスと“不倫関係”にある女優キム・ミニの近況が伝えられ、大きな注目を集めている。最近、韓国のオンラインコミュニティを中心に、二人が「息子」を連れて歩く目撃談が拡散された。【写真】赤ん坊を抱くキム・ミニとホン監督投稿者は「赤ちゃんが本当に可愛かった」「子供の成長は早い。ベビーシッターかマネージャーらしき人物も同行していた」と当時の様子を綴っている。仁川国際空港に現れた二人は、周囲の