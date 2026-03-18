あまりにも有名な妹を持つと、姉は何をしても「妹の威を借っている」と見られがちだ。韓国芸能界には、そんな見られ方をされながらも、自分の道を進んでいる姉たちがいる。【比較写真】体型まで…姉チャン・ダア、IVE・ウォニョンとそっくりたしかに、最初に注目を集めるきっかけは「有名な妹」の存在かもしれない。だが、その先まで妹の名前だけで渡っていけるほど、芸能界は甘くない。BLACKPINK・ジスの姉キム・ジユン、IVE・ウ