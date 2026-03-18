藤井聡太六冠。負けられない王将戦第6局が、名古屋で始まりました。 【写真を見る】藤井聡太六冠(23)｢踏み込んでいく将棋を｣ 地元･愛知で勝利掴めるか 負けたら“失冠”… 2勝3敗で迎えた王将戦第6局1日目始まる 名古屋 （愛知･瀬戸市出身 藤井聡太六冠3月17日 名古屋）「地元ということもあって、体調的にも問題なく臨めそう。踏み込んでいく将棋を」 藤井聡太六冠 もし負ければ｢王将｣失冠 きょうとあす、名古屋で行われる