紀ノ国屋は、焼菓子の詰め合わせ「スイーツバッグ」(税込1,836円)のラインアップに、新色4色を追加する。なお、人気の「グレー」は引き続き販売する。【すべてのカラーを見る】継続販売する人気の「グレー」&2026年の新色「ミルキーピンク×ブルー」「ロイヤルパープル×マスタード」など紀ノ国屋の「スイーツバッグ」は、人気の焼菓子を巾着型のバッグに詰め合わせた、見た目にも楽しいギフトアイテム。バッグの中には、バウ