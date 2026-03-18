新人が64年ぶりの大抜てきだ。【もっと読む】巨人を警戒、他球団主力が挙げた意外な“キーマン”「今年のセは阪神との2強」の見立てまで巨人の阿部慎之助監督（46）がドラフト1位ルーキーの竹丸和幸（24=鷺宮製作所）を開幕投手に指名。巨人の新人ではV9時代を支えた「エースのジョー」こと城之内邦雄以来となる快挙だそうだ。昨季11勝で開幕投手の最有力候補だった山崎が右肩の故障で離脱。練習試合、オープン戦を通じて