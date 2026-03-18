普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「呟く」はなんて読む？「呟く」という漢字を見たことはありますか？「呟」は一般的にはあまり見かけない漢字ですね。いったい、「呟く」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロー