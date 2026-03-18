2024年10月26日、北海道江別市の公園で大学生の長谷知哉さん（20＝当時、以下同）が、全裸で死亡しているのが発見された事件。これまでに交際相手や友人など男女6名が逮捕されているが、このうち川村葉音被告ら3人の初公判の日程が決定し、今年5月25日に行われることとなった。【写真を見る】SNSに多数投稿されていたアルバイト先での写真、プリクラ、高校生の頃の容疑者などNEWSポストセブンは2024年10月、川村被告をよく知る