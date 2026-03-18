2026年のコレクターズカー・オークション・シーズンは、フロリダ州アメリア・アイランドで幕を開けた。その直前、2月28日には米国とイスラエルがイランへの大規模な軍事作戦（米国側：Operation Epic Fury、イスラエル側：Operation Roaring Lion）を開始。中東情勢を一変させ、ホルムズ海峡では150隻超の貨物船・タンカーが立ち往生するなど、世界の原油・海上輸送にも影響が今なお及んでいる。そんな物騒な空気を尻目に、フロリ