【2026年春のセンバツ 監督突撃インタビュー】【専松・持丸監督コラム】“イバラの道”どころじゃない専大松戸のセンバツの抽選結果に大喜びしたワケ比嘉公也監督（沖縄尚学／44歳）明日19日の開会式直後に帝京（東京）と対戦するのが昨夏の優勝校、沖縄尚学だ。プロも注目する左腕の末吉良丞（3年）と右腕の新垣有絃（3年）、左右両エースの活躍で夏の激戦を初制覇。夏春連覇なら1982〜83年の池田（徳島）以来の快挙となる。