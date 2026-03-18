2024年10月26日、北海道江別市の公園で大学生の長谷知哉さん（20＝当時、以下同）が、全裸で死亡しているのが発見された事件。これまでに交際相手や友人など男女6名が逮捕されているが、このうち川村葉音被告ら3人の初公判の日程が決定し、今年5月25日に行われることとなった。【写真を見る】SNSに多数投稿されていたプリクラ、アルバイト先での写真、高校生の頃の容疑者など長谷さんの交際相手であり強盗致死などの罪に問われ