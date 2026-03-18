県が誕生し、今年で150周年を迎えることを記念して、スキーや登山などアクティビティの体験料金を最大で半額にするキャンペーンを実施することが発表されました。「もっと知りたい！信州体験割」は、信州ならではの食・自然・文化などをもっと知ってもらおうと県が実施するもので、スキーや登山といったアクティビティや、そば打ちなどの体験型プランも含まれています。特設サイトから申し込むことで、体験料金