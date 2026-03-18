映画『デューン 砂の惑星PART3』特報 | 2026年12月18日(金) 日米同時公開決定 シリーズ完結編のSF大作「デューン 砂の惑星PART3」が、12月18日日米同時公開されることが決定。キャラクターポスターと特報映像も公開された。配給は東和ピクチャーズ・東宝。 “その惑星を制する者が全宇宙を制する”と言われる惑星デューンを舞台に、壮大な宇宙戦争を描いた「デューン